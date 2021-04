Poderá faltar água em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, entre as 09 e as 14 horas, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Vereda da Levada das Romeiras, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento em vários arruamentos.

São eles: Vereda da Levada das Romeiras; Escadas das Courelas; Beco das Courelas; Escadas das Romeiras e Escadinhas das Romeiras.