Madeira dispõe de mais 23.400 vacinas contra a covid-19

Chegaram, na manhã desta segunda-feira, mais 23.400 doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer.

A chegada desta nova remessa vai permitir à Região dar continuidade à campanha de vacinação está em curso na Madeira e no Porto Santo contra esta nova doença.

Até à data, foram já recebidas pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) 105.297 doses da vacina desta farmacêutica.

Ainda não é conhecido o balanço da semana que terminou ontem, ainda assim, até ao final da última sexta-feira, dia 30 de Abril, a Região previa ter 86.671 vacinas contra a covid-19 administradas.

Este fim-de-semana, decorreu nova ronda de vacinação no Porto Santo, com mais de mil doses da vacina a serem aplicadas em residentes da Ilha Dourada que integram os grupos prioritários, nomeadamente pessoas acamadas, funcionários dos Centros de Actividades Ocupacionais, entre outros.

Vacinação de profissionais da área do turismo está para breve

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece várias fases de imunização dos madeirenses contra o novo vírus, num processo que se iniciou com os profissionais de saúde, no último dia do ano passado, mas que, à medida que chegam mais vacinas, tem sido alargado a outros grupos considerados prioritários.

Para breve está o início da vacinação de profissionais da área do turismo, conforme tem sido anunciado pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, também já se pronunciou sobre o assunto, tendo revelado que essa inoculação deverá estar concluída até ao final deste mês de Maio.

Profissionais do turismo devem estar vacinados até ao final de Maio O secretário regional do Turismo e Cultura atesta que a região pode, assim, “apresentar-se com um sector todo ele prevenido do ponto de vista da vacinação”, o que deverá reforçar a confiança dos turistas no destino.

As acções de vacinação têm decorrido nos vários concelhos da Região. O plano desta semana ainda não é conhecido, mas prevê-se que continuam a ser chamados os residentes com mais de 60 anos e algumas doenças associadas, bem como pessoas dos escalões etários superiores.