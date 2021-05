Veleiro encontrado à deriva nas Desertas, um mês após resgate dos tripulantes

Um veleiro norueguês que a 26 de Março passado foi deixado à deriva a sudeste dos Açores, após os seus dois tripulantes terem solicitado socorro e serem resgatados pela Força Aérea, foi encontrado esta manhã junto ao Ilhéu Chão, nas Desertas.

As autoridades marítimas na Madeira foram alertadas para a localização do ‘Isogaiza’ e a Capitania enviou para a zona a embarcação “Sr. Jesus das Chagas" e mais outra lancha, que neste momento estão a rebocar o veleiro. Têm chegada prevista ao porto do Funchal para daqui a uma hora. O reboque tem sofrido alguns atrasos, devido ao rebentamento de cabos e à escolha de um trajecto mais longo para o seu transporte.

Foi na manhã de 26 de Março que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), procedeu ao resgate de dois tripulantes, Svein Waagbø (67 anos) e Jan Louis Myklebust (78 anos), de nacionalidade norueguesa, que solicitaram apoio por se encontrarem à deriva no veleiro ‘Isogaiza’, de bandeira norueguesa, a cerca de 260 milhas náuticas (482 quilómetros) a sudeste da ilha de São Miguel. O resgate foi efectuado pelo helicóptero EH101 da Força Aérea Portuguesa, que transportou os tripulantes para o Aeroporto de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, onde aterrou às 18h50 (horas locais). Na operação também participou a aeronave C-295.

Já o veleiro, de 14 metros de comprimento, ficou à deriva no Atlântico. Foi encontrado esta manhã nas Desertas, 36 dias depois.