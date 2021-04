Mais 1.800 pessoas vacinadas contra a covid-19 na Madeira

Ontem, dia 29 de Abril, foram vacinadas contra a covid-19 mais 1.818 pessoas, distribuídas pelo Centro de Vacinação do Funchal (1212), Centro de Vacinação de Santana (252) e Centro de Vacinação de Santa Cruz (354), revelou a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", pode ler-se na nota remetida pelo executivo às redacções.

Hoje, dia 30 de Abril, a campanha de vacinação contra covid-19 está concentrada nos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Porto Santo.

Até ao final do dia, prevê-se que a Região Autónoma da Madeira contabilize 86.671 vacinas contra a covid-19 administradas.