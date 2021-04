Quase 85 mil pessoas vacinadas contra a covid-19 na Madeira

A Região Autónoma da Madeira contabiliza 84.853 vacinas contra a covid-19 administradas até ao final do dia 28 de Abril, revela aSecretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Só no dia de ontem, foram 678 as pessoas inoculadas, nos Centros de Vacinação de Santa Cruz, (450), São Vicente (114) e Porto Moniz (114).

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", refere a autoridade regional de saúde.

Hoje, dia 29, a campanha de vacinação contra covid-19 prossegue nos concelhos do Funchal, Santana e Santa Cruz. Nestes concelhos serão administradas primeiras e segundas doses de vacinas.