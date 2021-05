Investimento no Four Views Baía é “um grande exemplo”

O secretário Regional de Turismo e Cultura visitou as obras de remodelação do Four Views Baía, acompanhado pela administração e direcção do hotel, e da equipa que lidera a empresa que desenvolve os trabalhos, a Tecnovia Madeira.

Eduardo Jesus elogiou o Grupo Four Views pelo “investimento em curso, aproveitando o período pandémico para proceder a um reajustamento da sua oferta”. Na opinião do governante, este investimento “demonstra um acreditar em si próprio, na captação de viajantes mais exigentes”, bem como “revela um sentimento optimista e racional que perspectiva a recuperação do turismo.”

Complementou, ainda, que o investimento na unidade hoteleira “constitui um grande exemplo que a todos deve orgulhar porque evidencia a aposta contínua e a determinação de um grupo em apresentar uma oferta hoteleira cada vez melhor e sempre actualizada.” O hotel vai reabrir remodelado no próximo mês de Agosto.

O Grupo Four Views aproveitou a redução dos fluxos turísticos, que se prende com a pandemia, para proceder aos trabalhos de remodelação de toda a unidade hoteleira. Como novidade surge um ginásio no terceiro andar, um elevador panorâmico e uma mudança completa no último andar, que passará a contar com um restaurante rooftop, com assinatura do chef Octávio.

O 4 estrelas passará a dispor de 242 quartos, onde se incluem os standart e deluxe, mas também suites e junior suites. É uma redução na capacidade do hotel, que inclui a eliminação das suites no rooftop, que passaram para os dois andares inferiores. O intuito da redução foi “privilegiar a qualidade da oferta.”

O grupo hoteleiro emprega cerca de 300 pessoas nos seus três hotéis, em concreto o Four Views Baía e Four Views Monumental, no Funchal, e o Four Views Oásis, no Caniço. Este último foi, também, recentemente renovado, com os trabalhos a terem terminado no início do ano passado.