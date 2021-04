22 novos casos e mais 16 recuperados na Madeira

Há a reportar 22 novos casos de infecção, este domingo, na Madeira. Trata-se de dois casos importados (Alemanha e Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 20 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos, indica a Direcção Regional de Saúde (DRS).

Enquanto as investigações epidemiológicas aos novos infectados estão em curso, há mais 16 casos recuperados a reportar, pelo que a Região soma actualmente 274 casos activos dos quais 23 são casos importados e 251 são de transmissão local.

Casos Activos Hospitalizados Óbitos 274 11 71

Recorde de vacinação no Tecnopolo com 1500 pessoas num dia Em três dias deverão ser aplicadas 3.600 doses da vacina cotra a Covid-19

Em vigilância Casos suspeitos Em casa com Covid-19 686 62 234

Relativamente ao isolamento dos casos activos, de assinalar que 11 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, ou seja, há mais um doente internado relativamente ao último boletim epidemiológico. Ao todo, 10 pessoas estão em Unidades Polivalentes e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.

Outras 29 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes 234 a recuperar em alojamento próprio

Novos casos em quatro concelhos

Câmara de Lobos (1), Funchal (7), Santa Cruz (8) e Machico (4) foram os concelhos do arquipélago que registaram este domingo novas infecções por Covid-19, perfazendo assim 20 casos de transmissão local.

Quanto ao contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 188.348 colheitas para teste de PCR à Covid-19, sendo que até à data, as amostras processadas para teste no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 373.750.