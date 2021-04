Profissionais do turismo devem estar vacinados até ao final de Maio

O secretário regional do Turismo e Cultura atesta que a região pode, assim, “apresentar-se com um sector todo ele prevenido do ponto de vista da vacinação”, o que deverá reforçar a confiança dos turistas no destino.

Este esforço de vacinação abarcará cerca de 25.000 profissionais do turismo, entre trabalhadores de aeroportos, unidades de alojamento e atracção turística.

As declarações foram dadas por Eduardo Jesus esta sexta-feira, após a reunião entre a Associação de Promoção da Madeira e a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.