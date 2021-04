81.673 vacinas contra a covid-19 administradas na Madeira

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, até ao dia 25 de Abril, foram administradas, na Região Autónoma da Madeira, 81 .673 vacinas contra a covid-19.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", recorda em comunicado.

Segundo o mesmo comunicado, "do número total de vacinas administradas (81. 673), 60.077 correspondem a administração da primeira dose e 21.596 foram segundas doses da vacina". O que significa que "8.5% da população residente tem já a vacinação completa e 23.6% uma dose da vacina".

Além disso, revela que, "na semana em análise, foram administradas 11.932 vacinas, das quais 9804 foram primeiras doses e 2128 segundas doses de vacina".

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, "para esta semana será dada continuidade com a vacinação contra a covid-19, por toda a Região, com um reforço de vacinas a administrar às pessoas residentes nos concelhos e com prioridade para a vacinação, com destaque para o Porto Santo, com vacinação programada para o dia 30 de Abril e 1 de Maio".