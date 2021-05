Dia da Defesa Nacional retomado no principal quartel da Madeira

O dia da Defesa Nacional é retomado hoje, depois de ter sido interrompido por duas vezes desde o ano passado devido à pandemia de covid-19.

A 17.ª edição do dia da Defesa Nacional vai levar 90.068 jovens com mais de 18 anos, entre hoje e 17 de dezembro de 2021, a cinco unidades militares do país para os sensibilizar sobre a função das Forças Armadas, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

A iniciativa vai decorrer na Escola de Fuzileiros (Barreiro), na Base Aérea Nº. 5 (Monte Real), na Unidade de Apoio do Comando de Pessoal (Vila Nova de Gaia), no Regimento de Infantaria N.º 19 (Chaves) e no Regimento de Guarnição N.º 3 (Funchal), sendo este último o principal quartel da Madeira.

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, serão respeitadas "todas as medidas gerais de proteção da saúde pública".