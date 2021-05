TAP corta na manutenção dos aviões é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. A companhia passa a ter apenas cinco mecânicos no Aeroporto da Madeira. Os trabalhadores consideram que decisão pode ter repercussões na segurança dos voos, o que é rejeitado pela empresa.

Nesta primeira página destaque também para Miguel Morgado, cozinheiro de 58 anos, que comemora, pelo segundo ano consecutivo, o Dia do Trabalhador em layoff.

No que toca ao desporto, o destaque é o Presidente do Nacional, Rui Alves, que concorre ao 10.º mandato, pedindo aos sócios para terem cuidado com os “paraquedismos”.

Sobre a covid-19, saiba que a pandemia não diminuiu a cobertura vacinal na Região.

No que ao caso CDS, fique a saber que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, felicitou o inquérito da Procuradoria-Geral da República ao partido. Ainda sobre este assunto, o DIÁRIO dá conta de que o financiamento ilegal prevê uma pena de prisão até três anos.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste sábado.