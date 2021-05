Grupo Sousa produz mais energia verde do que a que consome

As empresas do Grupo Sousa atingiram 5,02 Gigawatt-hora de energia verde, livre de emissões, através da energia eólica produzida pela Windmad e do sistema fotovoltaico da Logislink em autoconsumo, em 2020.

O consumo anual de energia do Grupo Sousa nas geografias onde opera, em Portugal, Cabo Verde e na Guiné-Bissau, cifrou-se em 3,20 Gigawatt-hora.

Em comunicado, o grupo explica que o “superavit de 57% no balanço energético entre a energia verde produzida e aquela que foi consumida por todas as empresas do Grupo Sousa, resulta da política de responsabilidade e sustentabilidade corporativa que tem vindo a ser prosseguida nas operações e serviços de apoio, em alinhamento com as melhores práticas ambientais.”