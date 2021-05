Arrendamento na Madeira com preços em baixa em 1,3%

O Funchal apresenta uma descida de 1,7%, com o metro quadrado a custar 8,3€. Comparativamente ao resto do país, o arrendamento registou uma descida de 0,1% em Abril, situando-se nos 11€/m².

Não foi só na Madeira que os preços das casas para arrendar baixaram em Abril, verificando-se o mesmo no Alentejo (-3,4%), no Norte (-0,7%), e na Área Metropolitana de Lisboa (-0,6%). Em situação ascendente encontra-se o Algarve, com uma subida de 1,8% nos preços, seguido do Centro de Portugal (+1,1%), e Região Autónoma dos Açores (+0,5%).

A nível de custo por metro quadrado, a AM Lisboa continua a ser a região mais cara (12,5€/m²), seguida pelo Algarve e Norte (9,2€/m² em ambas), Madeira (8,2€/m²), Açores (7,3€/m²), Alentejo (6,8€/m²), e Região Centro (6,4€/m²).

Dos distritos analisados em Abril pelo idealista, as maiores descidas tiveram lugar em Vila Real (-8,6%), Santarém (-4%), Ilha da Madeira (-1,3%), Braga (-1,1%) e Aveiro (-0,9%). No sentido contrário, aumentaram os valores em Coimbra (+4%), Castelo Branco (+3,1%), Viana do Castelo (+2,5%), Ilha de São Miguel (+2,2%), Faro (+1,8%) e Leiria (+0,1%).

O ranking dos distritos mais caros parra arrendar tem Lisboa no primeiro lugar (12,8€/m²), seguida do Porto (9,9€/m²), Faro (9,2€/m²), Setúbal (8,5€/m²) e Ilha da Madeira (8,2€/m²). Os preços mais económicos encontram-se em Vial Real (4,5€/m²), Santarém 4,8€/m²) e Castelo Branco (4,9€/m²).

A nível de cidades, o preço de arrendamento desceu em nove capitais de distrito, com Évora (-7,4%) e Castelo Branco (-5,5%) a liderar a lista, seguindo-se Ponta Delgada (-2,5%), Viseu (-2,3%), Braga (-1,8%) e Funchal (-1,7%). Os preços aumentaram em Faro (+4,5%), Viana do Castelo (+3,9%) e Coimbra (+3,8%).

idealista

Para a realização do índice de preços em questão, o idealista analisa os preços de oferta, com base nos metros quadrados construídos, publicados pelos anunciantes na sua plataforma.