De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, no dia 27 de Abril foram vacinadas 1.078 pessoas contra a covid-19, 690 no Centro de Vacinação do Funchal (Madeira Tecnopolo) e 388 no Centro de Vacinação da Calheta.

Na Calheta foram vacinadas pessoas residentes no concelho com critério de idade para a vacinação e no Funchal, profissionais que integram serviços críticos e cuidadores informais.

Hoje, a campanha de vacinação contra a covid-19 está concentrada nos concelhos do Porto Moniz, São Vicente e Santa Cruz. Nestes concelhos serão administradas primeiras e segundas doses de vacinas.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil revela ainda que, até ao final do dia 27 de Abril, foram administradas 84.175 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira.