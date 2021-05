Despiste de viatura ligeira causa três feridos no Pico dos Barcelos

Uma condutora foi traída pela chuva que caía ao final da tarde deste sábado e despistou-se, vindo a embater com o seu veículo ligeiro num muro com alguma violência, no Pico dos Barcelos, nas imediações do restaurante ‘Quinta Estação’. Do acidente resultaram três feridos, incluindo a condutora, que foram transportados em três ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Sapadores do Funchal.

Os bombeiros mobilizaram para o local quatro viaturas, incluindo um veículo de desencarceramento, já que a informação inicial era de que havia pessoas presas no carro acidentado, o que não se confirmou. O que se comprovou, sim, foram danos avultados no Opel Corsa, já que ficou com a dianteira danificada e os airbags ‘dispararam’. A PSP esteve no local a registar os dados da ocorrência.