Vacinação contra a Covid-19 também em Machico e na Ribeira Brava

No dia de hoje, também está a decorrer acções de vacinação contra a Covid-19 nos concelhos de Machico e da Ribeira Brava. No primeiro, está em causa a administração de 258 doses de vacinas e, na Ribeira Brava, outras 204.

Nestes concelhos, como no Funchal, a vacinação continua amanhã, dia 26 de Abril.

Como já noticiado, hoje nesta plataforma digital do DIÁRIO, a vacinação está a decorrer também no Madeira Tecnopolo, para os residentes no Funchal, onde, ontem, foi batido o recorde diário de doses aplicada. Foram 1500. Hoje, no mesmo local são aplicadas mil e para amanhã, estão previstas outras 1.100.

Recorde de vacinação no Tecnopolo com 1500 pessoas num dia Em três dias deverão ser aplicadas 3.600 doses da vacina cotra a Covid-19

Ontem, também houve vacinação em Câmara de Lobos, onde foram vacinadas 354 pessoas.