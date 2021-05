Alunos açorianos que vão fazer exames passam a ter aulas presenciais

Os alunos do primeiro e segundo anos do ensino básico e os do secundário que fazem exame nacional retomam hoje as aulas presenciais na ilha de São Miguel, nos Açores, depois de um mês e meio em regime de ensino à distância.

Desde 22 de março que todas as escolas da ilha de São Miguel estavam em regime de ensino à distância, sendo que alguns concelhos já se encontravam antes nesse regime, devido à pandemia de covid-19.

Além dos dois primeiros anos do 1.º ciclo do ensino básico, regressam também ao ensino presencial os alunos do 11.º e 12.º anos, apenas nas disciplinas sujeitas a exame nacional.

Os restantes níveis de ensino vão manter-se em ensino à distância, pelo menos durante mais uma semana, e as creches vão continuar fechadas, mas os ateliês de tempos livres vão abrir para acolher apenas os alunos dos dois primeiros anos de ensino.

Segundo o Governo Regional dos Açores, a retoma do ensino presencial nos outros níveis de ensino está dependente da evolução da pandemia.

A ilha de São Miguel está em situação de calamidade pública e continua sujeita às medidas de alto risco de transmissão, enquanto as restantes ilhas continuam em muito baixo risco, estando em situação de alerta (o mais baixo de três níveis).