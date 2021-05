Portugal termina qualificação para Euro2022 de andebol com triunfo e liderança

A seleção portuguesa de andebol terminou hoje na liderança o Grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Europeu de 2022, ao vencer na receção à Lituânia, por 30-25, em encontro da sexta e última jornada.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, os lusos até foram para o intervalo a perder (11-12) diante de um oponente que tinha surpreendido na quinta-feira a Islândia (29-27) e confirmou, apesar da derrota, o apuramento como um dos quatro melhores terceiros.

No plano individual, António Areia, com sete golos em oito remates, sobressaiu na equipa de Paulo Jorge Pereira, acima dos seis tentos em nove disparos de Tadas Stankevicius pelos bálticos, que apenas participaram na fase final do torneio continental em 1998.

Portugal terminou o Grupo 4 na liderança isolada, com 10 pontos, seis sobre a Lituânia, terceira colocada, e mais dois do que a Islândia, segunda e também apurada, que à mesma hora bateu Israel (39-29), dono do quarto e último posto, com dois pontos.

A fase final do Euro2022 decorrerá entre 13 e 30 de janeiro e vai contar com 24 seleções, 20 das quais provenientes da fase de qualificação, que se juntam aos coorganizadores Hungria e Eslováquia, à campeã europeia em título, a Espanha, e à 'vice' Croácia.

Os 'heróis do mar' farão a sétima aparição em 15 edições, moralizados pelas melhores classificações de sempre nos principais torneios internacionais - sexto lugar no Euro2020 e 10.º no Mundial2021 -, e uma inédita participação nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Três dias depois do apuramento confirmado em Israel (41-29), Portugal teve de suplantar maior competitividade nos duelos por parte da Lituânia, que mostrou desenvoltura para anular dois golos madrugadores e alternar a liderança do jogo durante o primeiro tempo.

O conjunto de Paulo Jorge Pereira esteve errático no ataque (seis falhas contra quatro) e perdulário na finalização (48% contra 63%), pelo que nem as seis defesas de Humberto Gomes evitaram a reviravolta báltica a dois minutos do intervalo (de 10-9 para 11-12).

O reatamento arrancou com guarda-redes diferentes nas duas balizas e ameaçou preservar uma reação pragmática da Lituânia à exibição irregular de Portugal, que foi correndo atrás do marcador até aos 43 minutos (18-17) e só disparou a partir daí.

Com serenidade crescente no ataque, amparada numa superlativa eficácia (70% contra 54%) e em oito paradas do guarda-redes Gustavo Capdeville, os lusos beneficiaram da menor concentração dos pupilos de Mindaugas Andriuska e de várias transições fatais.

Portugal fez um parcial de 5-0 no derradeiro quarto de hora (24-19), evoluiu até aos seis golos de vantagem (30-24) e acabou com cinco à maior, selando a liderança isolada da 'poule', que lhe permite entrar na quarta fase final seguida num dos dois primeiros potes.