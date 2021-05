‘Bis’ de Ronaldo garante triunfo da Juventus

No dia em que viu o Inter sagrar-se campeão de Itália, a Juventus não ganhou para o susto na deslocação ao terreno da Udinese. Venceu por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo, mas à entrada para os últimos 10 minutos a equipa de Turim estava em desvantagem no marcador.

O golo da Udinese foi apontado por Molina, logo aos 10 minutos.

Este triunfo foi importante para a Juve, que numa temporada de grande desilusão, está a lutar por um lugar na Champions, ocupando agora a 3.ª posição do campeonato, em igualdade pontual com o AC Milan.