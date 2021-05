Albuquerque fez “reivindicações justas e razoáveis”

O presidente do Governo Regional revelou que os dossiers que falou com o Presidente da República durante o almoço a dois são “reivindicações justas, razoáveis, perfeitamente assimiláveis” face às perspectivas de futuro que tem delineado na sua política governativa.

Miguel Albuquerque falava particularmente da revisão da lei das Finanças Regionais da qual tem sido bastante crítico fundamentalmente por assistir à falta de “equidade” quando assiste à transferência de verbas do Estado.

Albuquerque falou ainda do programa do Dia de Portugal que será celebrado na Região, mas não esqueceu de juntar a conversa com Marcelo Rebelo de Sousa o financiamento da Universidade da Madeira, sobretudo na questão da majoração e da possibilidade de recorrer a fundos nacionais.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje de visita à Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Depois de ter assistido à missa, na Capela de Nossa Senhora de Penha de França, com o Representante da República e almoçado com o presidente do Governo Regional, o Chefe de Estado está agora reunido com presidente do hemiciclo e com os representantes dos partidos com assento no parlamento, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pelo caminho, foi interpelado por uma lesada do Banif.