Jovens de Câmara de Lobos passam a ter 'Loja' junto à paróquia do Carmo

Amanhã, pelas 11 horas, será inaugurada a Loja de Juventude do Carmo, em Câmara de Lobos, numa cerimónia que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.

O projecto de instalação de uma Loja de Juventude num espaço contíguo à Paróquia do Carmo, resulta de uma parceria entre aquela paróquia e a secretaria regional, que contou ainda com a colaboração empenhada do Pe. Marcos Pinto e da Associação Alpha (um grupo de jovens que se constituiu como associação juvenil).

Através de candidatura ao Programa PRINT, da Direcção Regional de Juventude (DRJ), para instalação de uma Sala de Apoio a Crianças e Jovens, aquela associação materializou então a Loja de Juventude daquela localidade, explica a tutela em nota de imprensa.

A mesma será também gerida pela referida associação juvenil, ao abrigo do Programa Juventude Activa, que visa a educação de pares, nomeadamente através do atendimento de jovens para jovens.

"Naquele espaço, os jovens terão acesso a um espaço seguro e tranquilo para estudarem ou participarem em formações juvenis, com toda a informação juvenil disponibilizada pela DRJ, para além de poderem usar computadores para o desenvolvimento dos seus próprios projectos", salienta a secretaria.

A rede de Lojas de Juventude existe desde 2002 e tem um registo anual de utentes, superior a 20 mil utilizadores.