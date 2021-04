Ilha açoriana de São Miguel com 15 novos casos e 14 recuperações

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 15 novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, decorrentes de 2.042 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, informou hoje a Autoridade de Saúde do arquipélago.

No seu boletim diário, aquela entidade explica que São Miguel apresenta oito novos casos no concelho da Ribeira Grande, seis no de Ponta Delgada e um no da Lagoa.

No mesmo período, foram registadas 14 recuperações, todas em São Miguel.

Hoje há mais um doente hospitalizado do que na quarta-feira, somando-se um total de 20 pessoas internadas com covid-19 nos Açores.

Destes, 19 estão no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com cinco doentes em Unidade de Cuidados Intensivos.

Continua internado um doente no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.

A região conta com 228 casos positivos ativos, sendo 217 em São Miguel, sete na Terceira, três em Santa Maria e um nas Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.878 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.498 pessoas. Trinta e uma morreram.

De acordo com o boletim da Autoridade de Saúde Regional, "permanece ativa uma cadeia de transmissão local na Terceira".

Foram extintas até ao presente 200 cadeias de transmissão.