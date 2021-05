Lesada do Banif pede a intervenção do Presidente da República

Maria Pereira, uma das lesadas do Banif falou pelo Presidente da República junto à Assembleia Legislativa da Madeira apelando a sua intervenção no caso.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje de visita à Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Depois de ter assistido à missa, na Capela de Nossa Senhora de Penha de França, com o Representante da República e almoçado com o presidente do Governo Regional, o Chefe de Estado segue agora para Assembleia Legislativa, onde encontrar-se-á com o presidente do hemiciclo e com os representantes dos partidos com assento no parlamento madeirense.