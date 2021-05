“Foi uma conversa muito rica”

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a conversa que manteve num almoço privado com Miguel Albuquerque foi “muito rica, muito variada e muito de quem não está a pensar no dia seguinte, nos meses seguintes, mas nas décadas seguintes. Isso é o que estamos a precisar em Portugal”, elogiou.

Tal como o DIÁRIO havia avançado esta manhã, neste encontro de olhos nos olhos seriam discutidos a revisão da lei das finanças regionais, a agenda do Dia Portugal, em que os oceanos merecerão relevo, e que até podem contar com uma participação maior da comunidade, admitiu Marcelo, reconhecendo que a situação pandémica na Região, muito favorável, pode permitir que isso seja possível, disse.

O Presidente da República segue agora para Assembleia Legislativa onde encontrar-se-á com o presidente do hemiciclo e com os representantes dos partidos com assento no parlamento.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje de visita à Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Esta é a primeira vez que Marcelo se desloca aos Açores e à Madeira no seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de Março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de Janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.