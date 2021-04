Um caso positivo em escola de Machico

Dos 285 testes rápidos de antigénio realizados esta quarta-feira a alunos da EB1/PE Eng. Luís Santos Costa, em Machico, um discentes acabou por obter resultado positivo.

Ainda de acordo com a última actualização da Secretaria Regional da Educação, na EB1/PE/Creche Professor Eleutério de Aguiar, no Funchal, três turmas (49 alunos) e seis docentes estão em regime de aulas não presencial depois de três alunos terem estado em contacto com casos positivos.