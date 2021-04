Mais 13 alunos do Caniçal em isolamento

Treze alunos e docente da Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche do Caniçal juntam-se aos 137 estudantes daquele estabelecimento de ensino que tiveram de cumprir isolamento profilático no decorrer das três últimas semanas.

Conforme deu conta, esta tarde, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), no habitual balanço diário da covid-19, "devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (13 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Além dos alunos, são já 20 os professores/educadores que cumprem quarentena, bem como três funcionários não docentes. Pelo menos oito turmas daquela escola já foram afectadas pela pandemia desde o dia 8 de Abril.

A escola do Caniçal é estabelecimento de ensino que teve mais alunos infectados nas últimas três semanas. De acordo com Elisabete Nóbrega, directora da escola, os seis casos identificados nesse período não têm ligação entre si no âmbito escolar. Os alunos com covid-19 pertencem a turmas distintas e “os contágios ocorreram na comunidade”, onde, de resto, um surto contribuiu para o aumento do número de novos casos do concelho de Machico.

Refira-se que parte dos alunos da escola primária do Caniçal foram testados no dia 16 de Abril, conjuntamente com os colegas da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos daquela localidade do concelho de Machico. Dos 91 testes rápidos então realizados, apenas dois se revelaram positivos.

Ainda no que concerne ao rastreio dos alunos mais jovens de outros estabelecimentos de ensino, nota para os testes feitos no dia de ontem aos 220 alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Assomada e aos 258 alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniço, tendo sido todos negativos.