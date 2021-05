Exército português faz vídeo em homenagem ao Dia da Mãe

O Exército português também fez questão de desejar um "Feliz Dia a todas as Mães", neste primeiro domingo de Maio.

Para assinalar a efeméride lançou ainda um vídeo que retrata os emocionantes momentos de reencontro entre soldados e as suas mães e/ou filhos. Tudo isto ao som da interpretação, pela Orquestra Ligeira do Exército, do tema 'Para os Braços da Minha Mãe', de Pedro Abrunhosa, que contou também com a participação de crianças de uma escola de Mafra.