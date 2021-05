Casal ferido em despiste de moto no Porto Santo

Um homem e uma mulher, de 39 e 31 anos, sofreram esta tarde um despiste de moto no sítio do Cabeço, no Porto Santo, e ficaram feridos.

Ambos foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportados para o centro de saúde da ilha dourada.

Foi entretanto decidido que o homem vai ser transportado de avião para a Madeira para receber tratamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça.