Veja o vídeo da chegada do Presidente da República à Quinta Vigia

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa à Quinta da Vigia deslocou-se à Quinta Vigia, onde foi recebido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, por volta das 13 horas.

Em cima da mesa deste encontro estão uma eventual revisão constitucional e o diferencial financeiro entre Açores e a Madeira.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje de visita à Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Além do presidente do Governo Regional e do Representante da República, o Chefe de Estado tem ainda encontros marcados com partidos políticos, no Funchal.

Esta é a primeira vez que Marcelo se desloca aos Açores e à Madeira no seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de Março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de Janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.

Foi Miguel Albuquerque quem revelou, na quinta-feira, a informação da visita do Presidente, aos Açores e à Madeira.