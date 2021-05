Marcelo virá à Madeira dias antes do 10 de Junho

Marcelo Rebelo de Sousa pretende vir uns dias antes das comemorações do 10 de Junho, Dia Portugal, que será celebrado na Madeira.

O Chefe de Estado falava aos jornalistas desta sua intenção à saída da missa, que assistiu juntamente com o Representante da República.

Nessa altura poderá sentir a temperatura da água do mar, num tradicional banho que costuma efectuar, coisa que desta vez não conseguiu efectuar devido a uma apertada agenda.

As 13 horas está marcado o almoço, na Quinta Vigia, com Miguel Albuquerque.

O Presidente está hoje de visita à Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Além do presidente do Governo Regional e do Representante da República, o Chefe de Estado tem ainda encontros marcados com partidos políticos, no Funchal.

Esta é a primeira vez que Marcelo se desloca aos Açores e à Madeira no seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.

Foi Miguel Albuquerque quem revelou, na quinta-feira, a informação da visita do Presidente, aos Açores e à Madeira.