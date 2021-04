Reforçado processo de vacinação na ilha açoriana de São Miguel

A Unidade de Saúde de São Miguel reforçou a capacidade de resposta nos vários centros de vacinação covid-19 em São Miguel, alargando o funcionamento dos espaços de inoculação e abrindo um novo centro de vacinação na Ribeira Grande.

Numa nota enviada hoje às redações, a secretaria regional da Saúde e Desporto informa que com "a abertura de um Centro de vacinação na Ribeira Grande", a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) "acaba de reforçar a capacidade de resposta nos vários centros de vacinação covid-19 na ilha".

Este novo centro de vacinação está localizado no Pavilhão Fernando Monteiro, na cidade da costa norte de São Miguel, e "tem capacidade para vacinar 200 utentes por dia, de segunda a sábado, e resulta de uma parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande", diz a mesma nota.

De acordo com a secretaria regional da Saúde, "a iniciativa de reforço do processo de vacinação em São Miguel, passa também pela abertura, ao sábado, dos centros de vacinação na Povoação, Nordeste, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, para vacinação de utentes com 60 e mais anos sem patologias".

Além disso, "foi igualmente aumentada a capacidade de resposta no Centro de Vacinação das Portas do Mar, na cidade de Ponta Delgada, que tem agora a possibilidade de realizar 450 inoculações por dia", espaço que "abre também ao domingo, para utentes com mais de 60 anos e sem patologias, que serão convocados e agendados, telefonicamente, pela USISM", refere a nota.

Segundo a secretaria regional da Saúde, o processo decorre "em articulação com o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, "na vacinação de doentes com neoplasias" e ainda com "as Forças Armadas, para apoio na vacinação de utentes da segunda fase, sem patologias".

O Centro de Vacinação da Ribeira Grande está localizado no Pavilhão Fernando Monteiro e o de Vila Franca do Campo, no Centro Cultural, enquanto na Povoação funciona no Centro de Saúde e no Nordeste, as equipas de vacinação deslocar-se-ão a cada freguesia.

"Estão alocados à vacinação cerca de 150 profissionais da saúde, por dia", avança a nota da secretaria.

Segundo o boletim de hoje da Autoridade de Saúde Regional, "desde 31 de dezembro de 2020 e até 21 de abril corrente, 69.887 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago, 49.477 coma a primeira dose (24,42% de taxa de cobertura) e 20.410 com a segunda (10.08% de taxa de cobertura)", no âmbito da 1ª fase do Plano Regional de vacinação, em curso.

A Região conta hoje com 279 casos positivos ativos, e a ilha de São Miguel, a maior e mais populosa dos Açores, é a que tem maior número de casos de covid-19, totalizando 263, havendo ainda oito na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.

A ilha de São Miguel está em nível de Alto Risco de contágio, enquanto todos os concelhos das restantes oito ilhas estão em nível de Muito Baixo Risco.