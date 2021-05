Trânsito 'apressado' para mais um dia

Bom dia.

Partindo para mais um dia na estrada, os automobilistas estão cientes que a esta hora da manhã há sempre maior volume de tráfego automóvel, daí ser necessário maior cautela ao volante. Neste momento o trânsito acelera, nomeadamente na Via Rápida, meio mais rápido para se chegar ao trabalho ou à escola, nomeadamente quem vem das zonas Oeste e Este.

Foto Madeira-web.com

A juntar aos muitos que saem das suas casas e usam a via rápida como acesso mais rápido ao centro do Funchal, a esta hora há o habitual pára-arranca nas estradas que ladeiam as três ribeiras e principais saídas da principal estrada da Madeira.

Foto Madeira-web.com

A verdade é que, até ao momento, não há registo de problemas na estrada. O que é bom sinal e boas notícias para todos aqueles que já chegaram ao seu destino, mas também para aqueles que vão partir agora. Condução prudente é o que se espera em mais um dia à beira do final de semana.

Foto Via Litoral

Também a reter, o facto de os trabalhos na via rápida, mais precisamente nos primeiros quilómetros da concessão continuarem hoje com mais umas centenas de metros com asfalto novo. Tudo irá ocorrer durante o dia, tendo já sido montadas as barreiras entre os km 2.3 e 3.0, no sentido Ribeira Brava - Machico. A via encerrada ao longo desses 700 metros é a da direita, conforme se vê na foto atrás, devidamente sinalizadas

Foto Mapa Via Litoral

A terminar, fica uma nota de corte de trânsito, mas a ocorrer apenas amanhã. "Devido a trabalhos de pavimentação será necessário encerrar ao trânsito os ramos de saída e de entrada 2 da Via Rápida (VR1) no nó do Campanário no sentido Rib.ª Brava - Machico, no dia 29 de maio (sábado) entre as 8h00 e as 19h00 horas", lê-se no aviso da Via Litoral.