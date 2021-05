Trânsito já com muita aceleração

Bom dia.

Nesta quarta-feira, 19 de Maio, saiba que o trânsito a esta hora flui com normalidade, sem grandes demoras, mas já acelerando para mais um dia de trabalho que se aproxima. A fluidez do tráfego automóvel fica, como habitualmente a estas horas, menos fácil para quem circula.

Saiba então que neste momento o grande problema reside em dois pontos da via rápida, um no sentido Machico - Ribeira Brava e outro no sentido inverso, muito próximos inclusive.

Foto Via Litoral

No primeiro caso, deve-se a obras de repavimentação da via, entre os quilómetros 9,4 e 10,4, com as obras pela via direita a condicionarem o tráfego precisamente na mesma zona que ocorreu a semana passada, mas na faixa à esquerda. Uma zona que, ao final do dia, se ainda continuarem os trabalhos, poderá complicar a vida de quem procura seguir para Câmara de Lobos, Ribeira Brava e concelhos a oeste e norte.

Foto Via Litoral

No segundo caso, logo a seguir ao nó de Câmara de Lobos, ao Km 10,3, até à zona do Mercado Abastecedor, ao km 13,3, o trânsito apresenta-se já com bastante resistência dado o fluxo de viaturas que circulam no sentido Ribeira Brava - Machico.

A esta hora da manhã, além de preocupações com o encadeamento do sol, também é sempre importante ter 'pé leve' e muita paciência, ainda que como referido não há grandes demoras e o trânsito afigura-se normal como num dia qualquer da semana.

Foto Via Litoral

Os acessos ao centro do Funchal e o constante pára-arranca, que podem criar alguma demora momentânea, poderão ser um teste a quem quer chegar o mais rápido possível ao trabalho.