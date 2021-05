Custo da Zona Franca e venda de bilhetes para a Champions em destaque nos jornais nacionais

Negócios:

O custo da Zona Franca da Madeira faz a manchete desta sexta-feira do Jornal de Negócios, que escreve que entre 2017 e 2019, os descontos fiscais atribuídos ao Centro Internacional de Negócios, no valor de de 237,4 milhões, superaram o IRC pago pelas empresas licenciadas. Com a pandemia, o IRC da Zona Franca representou 70% do total.

- "Zona Franca custa 80 milhões por ano"

- "Entrevista Mairead McGuinness: 'Banca tem de reagir cedo ao malparado'"

- "Entrevista a Jorge Vala: 'O racismo continua a estar presente, agora de uma forma subtil'"

- "Surf vale milhões e a maré continua a encher"

- "Novo Banco: Governo desbloqueia cheque de 430 milhões"

- "Pandemia: Teletrabalho obrigatório até ao dia 13 de junho"

- "Capital de risco: ActiveCap reserva 50 milhões para injetar em PME"

- "PSI-20: Setores do retalho e papel lideram apostas na bolsa"

Correio da Manhã:

- "Arquiteto em choque com 'marquise' de Ronaldo"

- "Sérgio Conceição supera salário milionário de Jesus"

- "Benfica obrigado a aumentar a dívida"

- "Sporting triplica ordenado de Pote"

- "PS e CDS vetam audição de Rui Pinto no parlamento"

- "Novo Banco: Governo dá luz verde a empréstimo para fundo"

- "Setúbal: Polícia e estivadores em redes de droga"

- "Vacinação indevida: Autarca de Portimão constituída arguida"

- "Vila Nova de Gaia: Mata a mulher para calar 'voz irritante'"

- "102,1 milhões em 2020: Apostas financiam receitas do SNS"

Público:

- "Polícia em força nas praias para travar enchentes no fim de semana"

- "Julian Barnes: Um olhar brilhante sobre a decadência dos tempos"

- "Congresso: Pátria ou nação: a dúvida que atrapalha o ideário do Chega"

- "Saúde: Maior fábrica de cannabis da Europa nasce nas Caldas"

- "Banca: Parlamento não trava mais 429 milhões para Novo Banco"

- "Pandemia: Vacinação evitou 730 mortes e 27 mil novos casos em Portugal"

- "Covid-19: O que mudou para nos fazer mudar de matriz de risco?"

- "Ambiente: O dia em que as grandes petrolíferas começaram a perder a batalha climática"

- "Liga dos Campeões: Porto recebe invasão britânica com um olho no turismo e outro nos adeptos"

Jornal de Notícias:

- "Bilhetes para a Champions à venda por dez mil euros"

- "Organismos do Estado passam a ser obrigados a registar todas as despesas com cada incêndio"

- "Congresso: Costa atira debate sobre regionalização para 2024"

- "Matosinhos: Comboio de passageiros regressam a Leixões"

- "Guarda: Multinacional despede 95 e cria drama na região"

- "Proibição de pernoitar em caravanas tem fim à vista: Regra introduzida há menos de meio ano deve ser revertida hoje pela oposição"

- "Gaia: Insistiu em jantar a horas e foi morta pelo marido"

- "Relação diz que pontapé e palmadas não são violência doméstica"

- "FC Porto: Continuidade de Conceição implica subida no salário"

- "Benfica: Vieira aposta em colocar Vinicius no mercado"

- "Euro: Seleção arranca com Guedes em risco"

Diário de Notícias:

- "Grandes incêndios: 'Não estamos livres de que voltem a acontecer' [Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil]"

- "Alerta covid em Lisboa: Especialistas defendem mudança na matriz de risco"

- "Fernando Tordo: 'Infelizmente, um tipo como eu não tem concorrência em Portugal'"

- "Regionalização: Debate arranca quando PR sair"

- "Defesa: Ex-chefes da Armada contra deriva marítima da GNR"

- "Novo Banco: Governo viabiliza nova injeção"

- "Ruanda: Macron admite culpa de França no genocídio"

- "Chris Evert: 'Nadal tem tudo para vencer Roland Garros"

- "Vinho: Tecnologia e saber para fazer de cada copo uma experiência perfeita"

Inevitável:

- "Entrevista a Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. 'As pessoas são contra as estufas, mas depois querem comer tomate cherry'"

- "'É quase insultuoso' [autarca]. Governo recua Arganil com apenas 11 casos na última semana"

- "Arquiteto do prédio de Ronaldo indignado com marquise do jogador"

- "Congresso do PS. Costa só admite dialogar com a esquerda"

Expresso:

- "Passos Coelho afasta disputa pela liderança do PSD"

- "Polícia teme confrontos entre adeptos ingleses e do FC Porto"

- "'Bullying' digital contra mulheres aumenta"

- "Quem é o 'youtuber' que anda a irritar Jair Bolsonaro?"

- "46 marroquinos desapareceram de Portugal"

- "Socialistas contra Governo nas touradas"

- "Catarina Martins: 'Não haverá nenhuma crise política'"

- "André Ventura: Chega ameaça travar Governo de Rui Rio"

- "Altice que vender a ex-Portugal Telecom"

- "Covid: Matriz de risco divide peritos e Governo"

- "Almirantes contra Cabrita declaram guerra à GNR"

- "Ascensão e queda do novo Mourinho das marchas"

- "Transferência para NB desbloqueada"

- "Requisição civil nos aeroportos"

- "PSP criticada por não ceder fardas"

- "Costa afasta-se de PSD 'complacente'"

O Jornal Económico:

- "'Será possível impor ao PS cedências que no ano passado não fez?' -- Jorge Costa, líder parlamentar interino do Bloco de Esquerda"

- "'Truque contabilístico' reduz prejuízo do SIRESP em 80%"

- "MP abre inquérito à anterior gestão do sindicato da TAP"

- "Quem é quem na indústria farmacêutica em Portugal: 'Não nos podemos dar por satisfeitos com o crescimento que temos', João Neves, secretário de Estado Adjunto e da Economia"

- "Suspensão prudencial: Banco de Portugal avisa bancos: linhas pré-Covid não devem ser incluídas na moratória geral"

- "Convenção do MEL: Pedro Passos Coelho foi o outro elefante na sala além de Ventura"

- "Capitalização: Banca empresta 47 milhões de euros e Fundo de Resolução injeta 429 milhões no Novo Banco"

- "Energia: Endesa e TrustEnergy de candeias às avessas na última central a carvão"

- "Escolas de Direito: Cursos de LL.M. são fator de diferenciação para as sociedades de advogados"

- "Ascensão dos robots: Portugal envolvido na corrida pelo controlo da inteligência artificial"

- "Banca: Duas listas na corrida à Mutualista do Montepio"

- "Entrevista Salvador Sobral: Angústias, medos e amor geram novas melodias por minuto"

Record:

- "Darwin falha Champions: Lesão era mais grave do que o esperado e pára no mínimo 3 meses"

- "Dia D no Seixal: Vieira, Rui Costa e Jesus reúnem hoje para definir plantel"

- "Sporting: Bragança, TT e Inácio aumentados"

- "Dragão à medida de Sérgio: Técnico deseja mudanças em cinco áreas"

- "Liga dos Campeões: Adeptos ingleses à pancada no Porto"

- "Seleção: André Silva assume: 'É bom jogar no grupo da morte'"

- "Rio Ave: Augusto Gama na 2.ª mão do 'play-off': Miguel Cardoso despedido"

A Bola:

- "Jesus quer novo meio-campo: Reforço da equipa pensado com base em setor que deixou a desejar em 2020/2021"

- "Leão campeão e rei da formação"

- "FC Porto: Abdu Conté na lista de alvos a atacar"

- "Seleção: Guedes fica nos 26...para já"

O Jogo:

- "Mercado aguarda por Sérgio: Filipe Soares, Eustáquio, Bruno Costa e Beto entre os possíveis reforços alinhavados que esperam decisões do FC Porto"

- "Seleção: 'Estou no meu melhor', André Silva no tiro de partida dos trabalhos para o Campeonato da Europa"

- "Sporting: Palhinha renova até ao Euro"

- "Benfica: Vinicius pode salvar o arranque"

- "Braga: 'Em 2028, vamos lutar pelo título', Carvalhal vê na centralização dos direitos de TV a chave do crescimento"

- "V. Guimarães: Os sete nomes da formação na lista de Pepa"

- "Rio Ave: Miguel Cardoso despedido a meio do 'play-off'"