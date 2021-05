Rua dos Aranhas e Estrada Monumental com alterações ao trânsito

A Câmara Municipal do Funchal informou sobre interrupções e alterações à circulação rodoviária decorrentes de obras privadas e de melhoria de rede de água.

A Rua dos Aranhas, na freguesia da Sé, no troço compreendido entre a Avenida Arriaga e a Rua da Ponte de São Lázaro, entre os dias 24 e 26 de Maio, sofrerá interrupção ao trânsito devido a sequência de uma obra privada.

Já a Estrada Monumental, devido a uma intervenção na rede de água, a circulação automóvel será interrompida, no troço compreendido entre o Fórum Madeira e a Travessa do Valente, entre os dias 24 de Maio e 30 de Junho.

FASE 1 – com início a 24.05.2021

- No sentido Câmara de Lobos – Funchal, o tráfego será desviado para a Travessa da Quinta Calaça, mantendo-se a normal circulação no sentido inverso.

FASE 2 – com início após a conclusão da 1.ª fase

- No sentido Câmara de Lobos – Funchal, o tráfego será reencaminhado para a Rua Nova do Vale da Ajuda, sendo apenas permitido o acesso à Travessa da Quinta Calaça ao trânsito local;

- No sentido Funchal – Câmara de Lobos, o tráfego será reencaminhado para a Travessa do Valente, sendo apenas permitido a circulação para acesso local, entre o Nó do Lido e o Nó do Fórum Madeira;

- O acesso à Rua do Gorgulho/Lido deverá ser efetuado a partir da Rua da Casa Branca.