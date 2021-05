Sapadores do Funchal chamados a suspeita de fogo em apartamento

O fumo que saía de um apartamento na Rua Antero de Quental, ontem à noite, mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal, por suspeita de fogo.

Eram cerca das 23h18 quando três viaturas daquela corporação - uma ambulância, um carro de combate a incêndio e a viatura do comando - rumaram a Santo António,, mais precisamente a um bloco de apartamentos no Bairro da Ribeira Grande, para acudir a esta ocorrência.

Bairro da Ribeira Grande ao centro. Foto Google Maps

Chegados ao local, os 10 elementos depararam com fumo, é certo, mas possivelmente ainda no início, pois queimava um colchão de um quarto do referido apartamento. Um cigarro fazia os estragos e isso alertara a vizinhança, dado o fumo que saía pela janela.

Tudo ficou prontamente resolvido sem consequências de maior.