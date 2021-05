O Governo Regional mostra-se satisfeito e concorda com a decisão do Governo da República em avançar com uma requisição civil dos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos, na sequência da greve marcada para junho por um dos sindicatos daquele organismo.

O executivo liderado por Miguel Albuquerque recorda que, hoje, o ministro Eduardo Cabrita, quando fez o anúncio, lembrou que a requisição civil já tinha sido solicitada pelo Governo Regional da Madeira e pela generalidade de autarcas de áreas turísticas.

Na cerimónia que assinalou o Dia do Empresário, Miguel Albuquerque, no seu discurso fez questão de sublinhar a sua preocupação com a greve do SEF e anunciou que tinha escrito ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para pedir que obstaculizasse legalmente a iniciativa sindical.

O presidente do Governo Regional disse ainda que o turismo madeirense vive uma situação muito complicada, devido à pandemia, mas que os próximos tempos são de esperança e confiança.

Miguel Albuquerque vê assim, com agrado, a sua reivindicação ser atendida, esperando agora que essa requisição se aplique de maneira a garantir a retoma turística que a Região e que os empresários tanto anseiam e confiam.