‘Capitão’ Edgar Costa renova por mais um ano com o Marítimo

Aos 34 anos Edgar Costa será jogador do Marítimo por mais um ano. O acordo foi selado na tarde de ontem com o presidente Carlos Pereira. “Estou feliz e orgulhoso por representar o Marítimo por mais um ano”, referiu o jogador madeirense ao canal televisivo do clube.

Deste modo, o ‘capitão’ maritimista é o segundo jogador do Marítimo a renovar o seu contrato, depois de Fábio China o ter feito no dia anterior. Edgar Costa vai cumprir a oitava época consecutiva com a camisola verde-rubra, ao serviço da qual já alinhou em 217 jogos e marcou 19 golos