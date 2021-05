Trânsito automóvel intensifica-se a esta hora

Bom dia.

O trânsito automóvel nas principais estradas da Madeira, mais precisamente na Via Rápida, já é a esta hora bastante intenso, com milhares e carros a circularem, tanto no sentido Machico - Ribeira Brava como no sentido oposto.

Foto Via Litoral

Sendo que a maioria procura chegar ao Funchal, a esta hora, antes da 8h00, o certo é que denotam-se pelas imagens uma contínua tendência para o encurtar das margens de segurança, distâncias essas muitas vezes não salvaguardadas na faixa de rodagem de ultrapassagem. Curioso o facto de nessa faixa haver muito mais carros a circular do que na faixa mais lenta.

Foto Via Litoral

Por esta altura, o grande desafio é mesmo chegar a horas ao trabalho ou à escola, mas tanto as entradas como as saídas da via rápida estão também muito congestionadas, situação que se deverá manter até depois das 9 horas, quando tem tendência a aligeirar o tráfego automóvel.

A esta hora, o centro do Funchal está relativamente calmo em termos de trânsito, mas é apenas uma questão de tempo até as principais artérias do Funchal estarem pejadas de viaturas. Daí muita prudência e também paciência para quem ainda não saiu de casa ou já está na estrada.