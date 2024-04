Tunas levam Fantasia e Magia do Harry Potter a Machico

A Tuna D’Elas volta hoje organizar mais uma 11.ª edição do EncanTunas - Festival de Tuna Femininas da Madeira, que irá acontecer a partir das 20h30, em Machico.

Este ano dinamizada sob a fantasia e magia da saga ‘Harry Potter’, a iniciativa, de cariz competitivo, juntará perto de 150 participantes e irá contar com a presença de quatro tunas de Portugal continental, todas provenientes do Norte do País. São elas a Tuna Feminina de Ciências do Porto (Cientuna), Tuna Feminina da Escola Superior de Saúde do Porto (TeSuna), Tuna Feminina de Economia do Porto (TFEP) e Tuna Feminina do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (TFIPCA).

Neste primeiro dia, pelas 16 horas, as Tunas terão a oportunidade de desfilar pela Avenida Arriaga, no Funchal, partindo depois para um primeiro encontro, em Machico, onde vão actuar e declamar poemas alusivos ao 25 de Abril, às 20h30, no centro do concelho.

A entrada para o evento é paga, sendo 10 euros para não estudantes e 7 euros para estudantes. No dia do evento os bilhetes custam 10 euros para todo o tipo de público. Podem ser adquiridos na Sapataria Porto, Farmácia Luso Britânica e junto dos elementos da Tuna D’Elas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 18h30 - Programa Rota 101, diversos ponto da Região;

9h30 - Partida CM Calheta

10h00 - Museu Engenho da Calheta

13h00 - Almoço Porto Moniz

15h30 - Aquário Porto Moniz

17h30 - CM S. Vicente

18h15 - Arraial Tradicional Madeirense

- 9h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira Presencial, 'Cuidar com Reiki', com a Terapeuta Filomena Watson, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- 9h30 - Cerimónia de aniversário da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a decorrer nas instalações daquele estabelecimento de ensino, com a presença de Miguel Albuquerque;



- 10h00 - Cerimónia de assinatura do contrato-programa entre o Governo e a Associação Humanitária de Bombeiros do Porto Santo, no Quartel dos Bombeiros do Porto Santo, com presença de Pedro Ramos;

- 10h30 - Inauguração da Exposição "Os Dias da Revolução nos Jornais Madeirenses - 50 Anos do 25 de abril/74", no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos;

- 11h00 - Conferência "Os Dias da Revolução nos Jornais Madeirenses - 50 Anos do 25 de abril/74", no Museu de Imprensa Madeira, em Câmara de Lobos;

- 11h00 - Grupo parlamentar do PSD visita Empreendimento Habitacional em construção, na Rua da Quinta Josefina

- 12h00 - Apresentação de um projecto social para o Colégio Missionário do Funchal, no Caminho do Monte, com a presença de Miguel Albuquerque;

- 15h00 - Iniciativa política CDU, junto Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 16h00 - 'XI Encantunas - Festival de Tunas Femininas na Madeira

16h00 - Desfile de Tunas, na Avenida Arriaga - Pasacalles

20h30 - Encontro de Tunas, no Largo do Município - Machico;

- 21h00 - C.M. de São Vicente assinala os 50 anos do 25 de Abril, com Fatum - Grupo de Fados da Académica da Madeira, na Escola Agrícola da Madeira

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 24h00 - Partida do MIUT (115KM) no Porto Moniz;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Propriedade Intelectual, Dia Nacional do Utente de Saúde, Dia Internacional em Memória do Desastre de Chernobyl e Dia da Produção Nacional

- Este é o centésimo décimo sétimo dia do ano. Faltam 249 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1915 - Grande Guerra 1914-1918. O Reino Unido, a França e a Itália assinam a convenção secreta de aliança.

1933 - É criada a Gestapo, Geheime Staatspolizei -- policia secreta do Estado, na Alemanha de Hitler, sob o comando de Hermann Goering.

1937 - Guerra Civil de Espanha. Bombardeamento de Guernica pela força aérea alemã, de Hitler, ao serviço das forças de Francisco Franco.

1938 - Holocausto. O regime nazi, de Adolf Hitler, confisca os bens de todos os judeus alemães.

1947 - O Governo da ditadura portuguesa impede a legalização do Movimento de Unidade Democrática. A decisão só será comunicada no ano seguinte.

1965 - É fundada a Rede Globo, rede de televisão brasileira.

1974 - O major Vítor Alves, responsável político da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, apresenta o programa do movimento, que contempla o fim da Guerra Colonial, o estabelecimento de um regime democrático e a garantia da liberdade.

1975 - O Partido Socialista é dado como vencedor nas eleições para a Assembleia Constituinte, com 116 deputados. O PPD garante 81 lugares no Parlamento, o PCP 30 e o CDS 16.

1985 - Líderes do Pacto de Varsóvia assinam, na capital polaca, o protocolo que renova, até ao ano 2005, a validade do tratado fundador da aliança militar da Europa de Leste.

1986 - Desastre de Chernobyl. Um incêndio no reator da central nuclear da União Soviética causa centenas de vítimas e obriga a evacuação dos 135 mil habitantes da região.

1995 - O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva preside à inauguração da fábrica Autoeuropa, em Setúbal, uma parceria entre a Ford e a Wolkswagen. O primeiro veículo é concluído em maio.

2001 - É lançado o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, elaborado pela Academia das Ciências de Lisboa, e sob a coordenação de Malaca Casteleiro, catedrático da Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa.

2006 - O relator da comissão de inquérito especial do Parlamento Europeu, Cláudio Fava, revela que mais de um milhar de voos secretos da CIA passaram desde 2001 pelos aeroportos e espaço aéreo europeus, sem que os Estados europeus pedissem qualquer informação.

2007 - O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, é nomeado Alto Representante para o Diálogo de Civilizações da ONU, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon.

2009 - Canonização de Nuno Álvares Pereira. O Papa Bento XVI elogia, na saudação final da eucaristia, a generosidade de São Nuno, o Condestável, considerando-o exemplo de "igualdade fraterna" para a sociedade atual.

2012 - O Governo aprova um decreto-lei que cria uma taxa a aplicar aos estabelecimentos de comércio alimentar, por grosso e a retalho, de valor não estabelecido, destinada a financiar um fundo sanitário e de segurança alimentar.

2015 - O triatleta português Filipe Azevedo sagra-se campeão europeu de duatlo, na categoria de sub-23, numa competição disputada em Alcobendas, nos arredores de Madrid.

2018 - O ator norte-americano Bill Cosby, acusado de drogar e abusar sexualmente de uma mulher em 2004, é considerado culpado de três crimes de agressão sexual agravada.

2019 - Tiago Apolónia e João Monteiro conquistam a primeira medalha de sempre de Portugal em Mundiais de ténis de mesa, ficando com o bronze após perderem nas meias-finais de pares, em Budapeste.

2020 - Arábia Saudita anuncia a abolição da pena de morte para crimes cometidos por menores e da pena por flagelação. ONG saúdam com prudência, lembrando que a reforma tem aspetos pouco claros.

- É ultrapassada a barreira simbólica dos 200.000 mortos por covid-19 em todo o mundo.

2022 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, reúne-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo.

2023 - O adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro é exonerado, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.

PENSAMENTO DO DIA: