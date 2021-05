Muito trânsito em manhã ainda sem casos

Bom dia.

Para quem já circula pelas principais estradas da Madeira já terá notado, como habitualmente, trânsito bastante compacto, nomeadamente antes das 8h00 e durante grande parte deste período e até às 9 horas. Hoje é mais um dia que se afigura de tráfego automóvel reforçado, sobretudo na Via Rápida.

Os principais acessos ao Funchal, nomeadamente desde São Gonçalo, para quem vem da zona leste, ou desde Câmara de Lobos, para quem vem do Oeste, vai encontrar alguma resistência seja nas entradas, seja nas saídas desta via principal.

Foto Google Maps

Os acessos mais procurados ao centro do Funchal também apresentam forte resistência, com muitos 'pontos negros' a evitar ou, para quem não tem outra opção, enfrentar com a habitual calma e prudência.

Foto Via Litoral

Para quem circula para fora do Funchal, mais precisamente para ir para os lados da Ribeira Brava, tenha em atenção ao corte da via esquerda entre a Ponte do Campanário e o nó que permite acesso à freguesia, mais ou menos aos km 2.8 e 3.9 (sentido Machico-Ribeira Brava). As obras de reparação do pavimento decorrem durante o dia de hoje e estão devidamente sinalizadas.