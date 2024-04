Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Bombeiros em asfixia. Em causa está o atraso nas transferências de verbas do Governo Regional, ao abrigo dos contratos-programa que garantem a prestação do socorro aos cidadãos, assegurado pelas corporações. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 15.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Justiça rejeita providência contra Plano da Praia Formosa. Um grupo de 18 cidadãos queria anular decisão da Câmara Municipal do Funchal. Tribunal acha que foi precipitado.

25 de Abril ao ritmo da pré-campanha. Cerimónia dos 50 anos da Revolução, na ALM, marcada por críticas a Marcelo, Albuquerque e Ireneu *Marcha reuniu sindicatos, partidos e sociedade civil.

Fique também a saber que Santana muda Dia do Concelho por causa das ‘Regionais’. Proposta do Município liderado pelo CDS acaba por tirar palco ao presidente do Governo em dia de reflexão. Autarquia, que justifica com a lei, quer adiar a comemoração de 25 para 31 de Maio, mas acaba por ‘cair’ na campanha das ‘Europeias’.

E, por fim, Nó do Cortado avança após as eleições. Obra de 1,6 milhões em Santana não arrancou porque Governo está em gestão.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.