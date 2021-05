Trânsito condicionado nesta terça-feira

Bom dia.

Há alguma intensidade de trânsito a esta hora da manhã no nó de Santo António, a caminho do Funchal. Exceptuando esta zona de abrandamento, o trânsito flui com normalidade nesta terça-feira, 18 de Maio, nomeadamente nos acessos à capital madeirense.

No centro do Funchal, os habituais pontos negros do congestionamento, por serem de maior acesso aos carros que chegam a esta hora ao Funchal, merecem ser tidos em conta, como se pode ver no mapa, com as cores que vão do laranja ao vermelho escuro.

Foto Google Maps



Se ainda não saiu de casa, tenha em atenção a estas 'zonas quentes', evitando-os ou abordando com as cautelas devidas, os distanciamentos entre veículos, à velocidade.

Tenha atenção, também, ao condicionamento de trânsito no ramo de entrada 5 da VR1, a partir do nó da Ponte dos Frades no sentido Machico-Ribeira Brava. Estão a ser levados a cabo trabalhos de pavimentação, pelo que o trânsito se encontra encerrado até às 18 horas de desta terça-feira.

A Via Litoral sugere como alternativa a entrada na Via Rápida no sentido Ribeira Brava - Machico até ao nó 6 Câmara de Lobos, onde deverão sair e retomar a Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava.