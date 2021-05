Região com o pior desempenho nas energias renováveis

A Madeira foi a região do país que menos contribuiu para a electricidade 'limpa', entre os meses de Abril de 2020 e Março deste ano. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e que pode ler nas páginas 20 e 21, o nosso 'Explicador'.

A nossa maior mancha gráfica vai para a covid-19 e para o facto de 20 mil alunos estarem prestes a ser testados. Trata-se de estudantes do 3.º ciclo e Secundário, que fazem testes antigénio já a partir de 31 de Maio. Saiba mais pormenores na página 13. Ainda na página 4, abordamos as provas de aferição que serão realizadas por 23 escolas, a 2.175 alunos do 8.º ano.

Na primeira página de hoje destaque também para o Centro de Desenvolvimento da Criança que, a partir do dia 1 de Junho se muda para o Centro de Saúde de Santo António. São quase 2 mil utentes que recebem este apoio, no edifício anexo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. As mudanças são explicadas na página 5.

Nos Casos do Dia, o caso do homicida que matou a tiro um cozinheiro num bar no Funchal. A namorada e um transeunte ainda tentaram impedir o crime, mas não foram capazes. Na página 14 abordamos a dedução de acusação por parte do Ministério Público contra o suspeito da morte de José Carlos Santos (Carlão), ocorrida no dia 20 de Novembro.

O último destaque vai para o "ataque à reputação e imagem do CINM". A proposta de relatório do inquérito da ALM do contrato da Zona Franca Madeira critica socialistas e conclui que acção do Governo Regional foi correcta. Saiba mais na página 8. A nova etapa do SDM será liderada por Roy Garibaldi.

