PSD denuncia abandono de cartazes turísticos do Porto Moniz pela Câmara

O PSD, através do seu grupo parlamentar, denunciou hoje o estado de abandono de alguns cartazes turísticos do Porto Moniz por parte da Câmara Municipal. Os social-democratas visitaram, hoje, no âmbito das Jornadas Locais, a antiga estrada que fazia a ligação entre São Vicente e Porto Moniz, conhecida por estrada da Rocha.

O deputado Valter Correia afirma que esta via está votada ao abandono, "pese embora a sua abertura à circulação automóvel tenho constado dos manifestos eleitorais do Partido Socialista às eleições autárquicas e alvo de repetidos anúncios públicos, na comunicação social, pelo presidente da Câmara Municipal, Emanuel Câmara".

“Constituindo o turismo a atividade económica mais promissora do município, ao nível da criação de riqueza e da criação de emprego, não se compreende que uma estrada, que constitui um dos principais patrimónios humanizados do concelho do Porto Moniz e da Região, se mantenha neste estado lastimável de conservação, impossibilitando o seu usufruto pelos turistas que nos visitam”, lamentou o social-democrata.

Valter Correia indicou ainda que, "dadas as características e enquadramento paisagístico, aquela acessibilidade, tal como a floresta Laurissilva e as piscinas naturais, constitui um dos principais elementos que podem contribuir para a afirmação do destino Porto Moniz, no contexto do destino Madeira, e dinamizar mais a atividade turística neste concelho”.