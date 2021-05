Céu muito nublado nesta sexta-feira na Madeira

Esta sexta-feira deverá ser um dia marcado por Ceu muito nublado, acompanhado por vento que deverá soprar fraco a moderado. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e referem-se ao arquipélago da Madeira.

No concelho do Funchal o vento não deverá ultrapassar os 15 km/h.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC