Trânsito a circular com normalidade nesta sexta-feira

Bom dia.

As principais vias rodoviárias da Madeira já tiveram alguns momentos de maior dificuldade, nomeadamente nas duas zonas antes de entrar no Funchal, altura em que o trânsito mostrava-se bastante compacto. Mas a esta hora, tudo corre normalmente, nesta 'corrida' para se chegar a tempo e horas no trabalho ou na escola.

Foto Via Litoral

Tanto no sentido Ribeira-Brava - Funchal, sobretudo a partir da subida de Santa Rita, bem como na zona da Boa Nova, no sentido Santa Cruz - Funchal, nas primeiras horas da manhã já tiveram os seus momentos com muitos carros bem próximos em circulação por vezes demasiado lenta e viaturas próximas a merecer atenção.

Em todo o caso, para uma sexta-feira está tudo a correr normalmente, sem incidentes a registar a esta hora. Contudo, há que ter atenção na estrada e cuidados redobrados às velocidades e distâncias de segurança, adoptando sempre que possível uma condução defensiva.

Foto Via Litoral

Por falar nisso, recorde-se o que diz o Código da Estrada (CE) a este propósito. "O CE não define qual é esta distância, excepto para os veículos que circulam em marcha lenta fora das localidades (Artº 40º), devem manter 50 metros de distância entre eles e o veículo que os precede", pode-se ler num artigo a propósito divulgado pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Na imagem relembre as recomendações e reflicta sobre as suas acções na estrada.

Fonte IMT

Por isso, a maior preocupação neste momento dá-se nos principais acessos ao Funchal, com as zonas a 'laranja' e 'vermelho' bastante pronunciadas no mapa pelas 08h20.

Fonte Google Maps

Tenha em atenção também a um curto espaço da via rápida, onde decorrem hoje obras de asfaltagem pela concessionária Via Litoral. Na via da esquerda do km 6.3 ao km 5.7 já estão a decorrer no denominado nó da Quinta Grande, sentido Machico - Ribeira Brava. O local está devidamente sinalizado.

Foto Via Litoral

Boa condução e bom resto de semana, para ter mais um fim de semana em descanso.