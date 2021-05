Trânsito flui com normalidade nesta terça-feira

Bom dia.

Esta manhã de 25 de Maio o trânsito flui normalmente, exceptuando uma zona de abrandamento no nó das Quebradas, a caminho do Funchal.

Foto Via Litoral



É no nó de Câmara de Lobos que se começa a sentir um abrandamento do trânsito, que se prolonga por Santa Rita e se concentra no nó das Quebradas. Nos restantes acessos à cidade do Funchal o trânsito flui com normalidade.

O centro do Funchal mostra os seus habituais pontos de congestionamento, as zonas de maior acesso aos carros que chegam à cidade. Tenha atenção a estas zonas mais condicionadas, passíveis de observar no mapa com as cores que vão do laranja ao vermelho escuro.

Foto Google Maps



Tenha atenção a estas ‘zonas quentes’, tomando as devidas cautelas ou evitando-as, se possível. Respeite, sempre, o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.