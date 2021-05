Veja as fotos dos carros de guerra que chegaram esta manhã à Região

Chegaram esta manhã vários veículos de guerra porto do Caniçal.

Os carros de combate chegaram ao porto do Caniçal e dirigem-se, provavelmente, para o Regimento de Guarnição N.º 3.

Os automóveis serão utilizados para o desfile militar do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a acontecer na Praça da Autonomia e Avenida do Mar.

As comemorações do 10 de Junho terão lugar na cidade do Funchal, o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal assinaram um Memorando de Entendimento com a Presidência da República Portuguesa para as celebrações do Dia de Portugal.