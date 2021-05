Ex-deputada acusada de maus tratos no lar do Porto Moniz está em paradeiro desconhecido

O sistema judicial não consegue localizar o paradeiro da ex-deputada Ana Serralha, acusada, juntamente com mais cinco funcionárias do lar de idosos do Porto Moniz, do crime de maus tratos. Segundo Guido Caldeira, advogado nomeado ofciosamente, a arguida não foi notificada da acusação e há a informação de que terá emigrado. Por isso, o mais provável é que a parte dos factos que lhe são imputados seja separada e o julgamento decorra em separado, quando Ana Serralha for localizada.

O julgamento dos alegados maus tratos no lar do Porto Moniz deveria iniciar-se esta manhã, pelas 09h30, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). No entanto, problemas no sistema de gravação de declarações na sala de audiências e a greve parcial (das 10h00 às 11h00) dos oficiais de justiça, levaram a presidente do colectivo de juízas, Ana Rita Barra, a adiar por uma hora o início da audiência. Quatro das arguidas estão presentes na sala do tribunal e uma vai seguir o julgamento por videoconferência. Apenas a arguida Ana Serralha, que era directora-geral do lar do Porto Moniz, faltou à sessão.